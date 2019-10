Bundeswehr-​Bigband kommt nach Gschwend

Dem Musikverein Gschwend ist es gelungen, die Bigband der Bundeswehr für ein Konzert in Gschwend zu gewinnen.

Samstag, 26. Oktober 2019

Reinhard Wagenblast

Die Bigband der Bundeswehr unter der Leitung von Bandleader Timor Oliver Chadik zählt zu den ungewöhnlichsten Show– und Unterhaltungsorchestern Deutschlands. So sticht das Ensemble bereits unter den insgesamt 14 Klangkörpern des Militärmusikdienstes der Bundeswehr hervor mit Auftreten und Sound einer klassischen Bigband-​Besetzung. Die übliche Marsch– und Orchesterliteratur sind hier Fehlanzeige. Das Benefizkonzert unter der Schirmherrschaft von Landrat Klaus Pavel findet am 21 . November, 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Gschwend statt.





