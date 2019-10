Nah an den Originalen: Durlanger Rock-​Festival

Galerie (1 Bild)

Foto: mvdur

Die Besucher des 10 . Durlanger Rockfestivals erwartete ein abwechslungsreiches Programm, das absolut hielt, was es versprochen hatte. Vier Bands heizten Rockfans aller Altersklassen ein.

Donnerstag, 31. Oktober 2019

Reinhard Wagenblast

23 Sekunden Lesedauer



Vor allem die „Kiss Forever Band“ aus Budapest ließ die Halle erbeben und war nichts für schwache Nerven. Von der ersten Minute an sorgten die Musiker mit geilen Hard-​Rock– und Heavy-​Metal-​Songs für eine tolle Stimmung. Beeindruckend an der Performance war das authentische Stageacting Es krachte und groovte einfach gewaltig. Selbst die Drachenboots von Bassist Pocky stimmten perfekt, der Gene Simmons auch vom Stageacting her sehr nahe kam.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

256 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 70