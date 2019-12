Eschach nutzte dieses Jahr den Weihnachtsmarkt mit Freude

In Eschach durfte dieses Jahr wieder nach Herzenslust über den Weihnachtsmarkt gebummelt werden. Ganze 20 Stände boten Praktisches, Leckeres und Schönes in Hülle und Fülle. Der Markt im vergangenen Jahr war wegen Sturmgefahr abgesagt worden.

Montag, 09. Dezember 2019

Edda Eschelbach

Schon kurz nach der Eröffnung waren viele Besucher und Besucherinnen vor dem Eschacher Rathaus zu sehen, die sich an den Marktständen tummelten. Dass im vergangenen Jahr nur sehr wenige Standbetreiber dort waren, lag an einer Sturmwarnung. Dafür nutzten die Besucher dieses Jahr den Weihnachtsmarkt und stürmten die Stände von Beginn an. Wie lange die Gäste dann in der Weihnachtsbar im Anschluss an den Markt weiterfeierten war am Sonntagabend noch nicht bekannt. Mehr zum Eschacher Weihnachtsmarkt steht am. Dezember in der Rems-​Zeitung.

