Oliver Kunzweiler ist neuer Director of Subsidiaries & Market Expansion bei icotek

Foto: icotek

Oliver Kunzweiler ist seit dem 1. Januar als Director of Subsidiaries & Market Expansion für die Firma icotek GmbH & Co. KG tätig. Er wird sich künftig darum kümmern, dass die Firma im Ausland Erfolge erzielt und wächst.

Freitag, 16. Februar 2024

Sarah Fleischer

28 Sekunden Lesedauer







In welchen Ländern die Firma aus Eschach bereits vertreten ist, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Kunzweiler ist in dieser Funktion für die strategische und operative Leitung der Auslandsniederlassungen von icotek sowie die Steuerung von Verkaufsförderungsmaßnahmen weltweit verantwortlich. Sein Tätigkeitsbereich wird maßgeblich darin liegen, icotek international weiterzuentwickeln und die globale Präsenz zu stärken und voranzubringen. „Oliver Kunzweiler bringt langjährige Erfahrungen als Führungskraft in den Bereichen Internationalisierung, Marketing und Vertrieb mit“, so das Unternehmen.

366 Aufrufe

115 Wörter

2 Stunden Online



