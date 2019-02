Sport | Sonntag, 10. Februar 2019 Sonntag, 10. Februar 2019

Normannia Gmünd verliert auch den vierten Test der Vorbereitung

Foto: Kessler

Mit 1 : 3 ( 1 : 1 ) ist Fußball-​Oberligist 1 . FC Normannia Gmünd bei stürmisch, regnerischem Wetter auch im letzten Testspiel dem Verbandsligisten Calcio Leinfelden-​Echterdingen unterlegen.

In der ersten Hälfte zeigten die Normannen eine ordentliche Vorstellung, auch nach dem Wechsel zeigten sich die Gmünder noch spielfreudig und laufbereit, doch gegen Ende des Spiels ergaben sie sich fast schon wehrlos dem Gegner. Nach 15 Minuten musste erstmals Yannick Ellermann seine Klasse beweisen und gegen Vidic in höchster Not klären. Das 1 : 0 für die Normannen war ein stark getretener Freistoß von Dominik Pfeifer von der halblinken Strafraumgrenze.







Personelle Probleme hat Normannia Chef-​Coach Holger Traub zuhauf, die Bänderverletzung im Sprunggelenk von Patrick Lämmle sowie die zwischenzeitlich längere Krankheit von Daniel Stölzel verhinderte in der Schlussphase der Vorbereitung für Normannia-​Trainer Holger Traub ein Einspielen seiner Wunsch-​Startelf. Für das letzte Vorbereitungsspiel musste er daher die im Aufbautraining befindlichen Stephan Fichter, Toni Suddoth und Dominik Pfeifer vorzeitig in den Kader und ins Spiel berufen. Die Probleme wurden aber gar noch größer, Nermin Ibrahimovic fasste sich fünf Minuten nach seiner Einwechslung an den Oberschenkel, damit war das Spiel für ihn gelaufen und die Normannen spielten die letztenMinuten zu zehnt.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

