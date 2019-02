Sport | Sonntag, 10. Februar 2019 Sonntag, 10. Februar 2019

SG Bettringen und Bernd Maier gehen in ein gemeinsames fünftes Jahr

Galerie (1 Bild)

Foto: SGB

Mit der SG Bettringen steht Bernd Maier auf Platz zwei der Bezirksliga Ostwürttemberg und möchte für den Aufstieg in die Landesliga den SV Neresheim noch von Platz eins verdrängen. Nun haben die Verantwortlichen mit dem langjährigen Trainer Maier verlängert.

2015

„Wir wissen, was wir aneinander haben und die Mannschaft steht hinter ihrem Trainer“, gibt Oliver Glass (Teammanager der SG Bettringen) Einblicke in das Bettringer Vereinsgeschehen. „Bernd hat hier in den letzten vier Jahren überragende Arbeit geleistet und seine Familie fühlt sich in Bettringen wohl. Das ist uns wichtig und wir wollen versuchen, den Erfolg nachhaltig zu festigen“, erklärt Oliver Glass weiter.Auch Bernd Maier freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und die kommende Saison. „Wir werden zusammen einen gewissen Umbruch in der Mannschaft einleiten und wollen den Verein für die kommenden Jahre bestens aufstellen. Die Arbeit mit der Mannschaft macht mir nach wie vor großen Spaß und daher war es eine leichte Entscheidung, in Bettringen weiterzumachen“, sagt Maier. Und weiter: „Der Verein bietet beste Voraussetzungen für Erfolge und hat ein sehr familiäres Umfeld. Das findet man nicht überall vor und das hat mich in meinen Überlegungen bestärkt, hier ein weiteres Jahr als Trainer zu arbeiten.“ Bereits seitsteht der frühere Bundesliga-​Profi an der Seitenlinie der SG Bettringen. Gleich in der ersten Saison stiegen die Fußballer der Sportgemeinde Bettringen in die Landesliga auf und holten im darauffolgenden Jahr einen herausragenden fünften Platz in dieser.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 59 Sekunden.