1 . FC Heidenheim bietet dem HSV ordentlich Paroli — 2 : 2

Foto: Lämmerhirt

Am 22 . Spieltag der 2 . Fußball-​Bundesliga ist es zu einem echten Spitzenspiel gekommen – und mittendrin ist der 1 . FC Heidenheim gewesen. Die Mannschaft von Frank Schmidt hat als Tabellenvierter den Tabellenführer aus dem hohen Norden, den Hamburger SV, empfangen und sich von diesem mit 2 : 2 ( 1 : 1 ) getrennt.

Nur eine Minute später aber schlug Schnatterer eine Ecke in den Strafraum, die im Rückraum vor den Füßen von Niklas Dorsch landete, der humorlos wuchtig aus etwa zwölf Metern zum 1 : 0 traf ( 15 .). „Ich glaube, das war mein erster Torschuss in der gesamten Saison, dann gleich das erste Tor. Dort stellt der Trainer mich hin, weil wir schon wissen, dass ich nicht der kopfballstärkste Spieler bin“, sagte Dorsch nach der Partie schmunzelnd über sein Premierentor für den FCH.







Hinterher waren sich alle Beteiligten einig, hüben wie drüben, dass es sich bei diesem Remis um ein gerechtes Ergebnis gehalten hat. „Wir sind zufrieden. Wenn wir gegen den Tabellenführer der. Liga ein gerechtes Unentschieden erreichen, dann können wir nicht so schlecht gespielt haben“, hat sich Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des FCH, hinterher im Presseraum gefreut. Man merkte den Gästen durchaus an, dass sie mit einer gehörigen Portion Respekt in die Voith-​Arena gereist sind. In der ersten Viertelstunde gab es kaum Torraumszenen, das Spiel fand hauptsächlich und intensiv im Mittelfeld statt. Dann aber wurde es turbulent. Nach einem langen Einwurf von Marc Schnatterer, der erstmals seit Wochen wieder von Beginn an starten durfte, gelangt der Ball zu Robert Andrich, der jedoch aus rund elf Metern verzog (. Minute).

