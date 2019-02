Sport | Sonntag, 17. Februar 2019 Sonntag, 17. Februar 2019

JZ Heubach ehrt seine Judoka: „Das ist eine coole Geschichte“

Foto: Vogt

So erfolgreich wie noch nie zuvor sind die Ende Januar in Stuttgart ausgetragenen deutschen Einzelmeisterschaften aus Sicht des Judozentrums Heubach gelaufen. Gleich vier Athleten waren an den Start gegangen, Alina Böhm und Lea Schmid konnten sich sogar jeweils eine Medaille sichern. Diese Erfolge würdigte der Verein nun mit einer Ehrungsfeier in der Rosensteinhalle.

„Das ist eine ganze Menge und ein toller Erfolg für unseren Verein, mit gleich vier Athleten an den deutschen Meisterschaften teilzunehmen“, sagte der Vorsitzende des Judozentrums Heubach, Peter Graf, am vergangenen Freitag. „Diese Erfolge kommen aber nicht von ungefähr, sondern haben sich alle hart erarbeitet“, fügte Graf hinzu. Er lobte die in der Stuttgarter SCHARRena angetretenen Alina Böhm, Kai Klein, Lea Schmid und Mirjam Wirth für ihren Trainingsfleiß und ihre Zielstrebigkeit. „Damit seid Ihr Vorbilder für unsere anderen Judoka, was mit so viel Fleiß möglich sein kann“, sagte Graf, der sich besonders über die zwei gewonnenen Medaillen von Alina Böhm (Silber in der Klasse bis 70 Kilogramm) und Lea Schmid (Bronze in der Klasse bis 78 Kilogramm) freute. (Text: Alexander Vogt)





