Sport | Samstag, 23. Februar 2019 Samstag, 23. Februar 2019

Fröhlich beschert dem TSB Gmünd mit der Schlusssirene noch einen Punkt

Galerie (1 Bild)

Foto: Archiv

Als Felix Junginger fünf Sekunden vor dem Ende zum 31 : 30 für seine HSG Langenau/​Elchingen getroffen hat, da hat wohl niemand mehr in der Straßdorfer Römersporthalle damit gerechnet, dass der Tabellenführer der Handball-​Württembergliga Süd, der TSB Gmünd, in dieser Partie doch noch einen Zähler ergattern würde.

Nur unentschieden ist man geneigt zu sagen, wenn der Primus 31 : 31 gegen ein Team aus dem Mittelfeld zuhause gespielt hat. Doch in der Entstehung muss man seitens des TSB nun froh sein, denn Aaron Fröhlich war es, der die Nerven behielt und zum 31 : 31 per Siebenmeter treffen sollte. Danach war das Spiel aus. Wie wichtig dieser Zähler am Ende war, das zeigt ein Blick in die Nachbarhallen, genauer: in die Halle der SG Lauterstein. Die Lautersteiner hatten Gmünds ärgsten Verfolger, den TSV Heiningen, zu Gast — und fegten über diesen beim 41 : 25 regelrecht hinweg. Damit hat die Sieben von Stefan Klaus am Ende gar einen Punkt Vorsprung vor Heiningen herausgespielt. Doch die weiteren Verfolger, Wolfschlugen und Deizisau, haben beide gewonnen und das Spitzenfeld somit weiter zusammenrücken lassen.





Den ausführlichen Bericht sowie die Stimmen zur Partie lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 47 Sekunden.