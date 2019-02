Kultur | Samstag, 23. Februar 2019 Samstag, 23. Februar 2019

Kolping-​Musiktheater: Premiere von „Manche mögen’s heiß“

Galerie (15 Bilder)

Fotos: msi, zi

Ein Nachtclub im Chicago des Jahres 1929 , eine Jazz-​Kapelle spielt, Tänzerinnen wirbeln über die Bühne. So beginnt die turbulent-​spritzige Produktion des Kolping-​Musiktheaters „Manche mögen‘s heiß“.

23

Vor zehn Jahren stand das Stück schon einmal auf dem Spielplan, damals noch mit Profidarstellern in den Hauptrollen. Inzwischen werden diese von jungen Gmünder Talenten gespielt, die mit einer schier unglaublichen stimmlichen und darstellerischen Präsenz überzeugen, die keine professionellen Darsteller vermissen lässt. Im Gegenteil, mit ihrer Frische versprühen sie so viel Charme und unverbrauchte Spielfreude, dass es ihnen sofort gelingt, die Zuschauer mitzunehmen. Angefangen bei Barbara Streit alias Sugar Kane, der zuckersüßen Sängerin und Ukulele-​Spielerin der Damenband Society, die hinreißend blond, naiv und überraschend trinkfest auftritt. Über die Inszenierung, die am Freitag Premiere hatte, berichtet die RZ in der Ausgabe vom. Februar.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 32 Sekunden.