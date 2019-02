Sport | Sonntag, 24. Februar 2019 Sonntag, 24. Februar 2019

Germania Bargau muss sich gegen den TSV Neu-​Ulm mit einem 1 : 1 begnügen

Foto: Zimmermann

Im Nachholspiel der Fußball-​Landesliga hat sich der Tabellenvorletzte Germania Bargau 1 : 1 ( 1 : 0 ) vom Drittletzten TSV Ulm getrennt. Den Ausgleichstreffer durch Burak Tastan hat die Germania zehn Minuten vor dem Ende hinnehmen müssen.

Auch in der Folgezeit erspielte sich Bargau einige sehenswerte Angriffe, doch der letzte entscheidende Ball war entweder zu ungenau oder ein Neu-​Ulmer Spieler bekam noch ein Bein dazwischen. So hätten Christian Kreutter, Tobias Klotzbücher, Daniel Neumann oder auch Oliver Opel in Durchgang eins das 2 : 0 machen können, wenn nicht sogar müssen. Neu-​Ulm hatte lediglich in der 26 . Minute eine Großchance zum Ausgleich durch Ali Fidan per Kopfball, doch Keeper Andreas Krieg fischte den Ball spektakulär aus dem Winkel. Mit der 1 : 0 -Pausenführung ging es dann in die Pause.





Neu-​Ulm begann das Spiel druckvoll und versuchte, Bargau schon früh im Spielaufbau zu stören. Bargaus Abwehrreihe hielt jedoch sehr beherzt dagegen. Und somit konnte die Germania im Laufe der ersten Halbzeit immer mehr Spielanteile und gelungene Angriffsaktionen für sich verbuchen, ohne jedoch den Ball ins gegnerische Tor zu bekommen. Bargaus Führung resultierte in der siebten Minute folglich aus einem Eigentor von Lukas Kögel nach einem Eckball von Philipp Zoidl. Es war eine glückliche, aber auch nicht unverdiente Führung für die Gastgeber.

