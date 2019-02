Sport | Sonntag, 24. Februar 2019 Sonntag, 24. Februar 2019

Kommentar: Normannia Gmünds Weg wird steinig bleiben

Unser Redakteur Timo Lämmerhirt ist beim 2 : 0 -Erfolg der Normannia gegen Schlusslicht Germania Friedrichstal live dabei gewesen, sieht den FCN aber noch auf einem langen Weg. Über die Rückkehr eines Akteurs im Gmünder Trikot freut er sich dagegen ganz besonders. Ein Kommentar.

Freuen aber kann man sich – nicht nur als Normanne –, dass Dominik Pfeifer seine Erkrankung erfolgreich überstanden hat. Trotz seiner erst 21 Jahre ist er ein Fixpunkt im Team – und das, obwohl er noch gar nicht bei 100 Prozent ist. Vielleicht gibt er am Ende gar den positiven Ausschlag im Abstiegskampf.





In unserer Montagsausgabe der Rems-​Zeitung befassen wir uns auf einer kompletten Seite mit dem Fußball-​Oberligisten Normannia Gmünd. Darunter sind neben dem ausführlichen Spielbericht auch ein Interview mit Joker-​Torschütze Ferhat Karaca sowie die Stimmen der Akteure. Auf unserer Facebook-​Präsenz haben wir zudem drei Videos rund um die Partie eingestellt.



Es war eigentlich das Mindeste für Normannia Gmünd, gegen Oberliga-​Schlusslicht Germania Friedrichstal drei Punkte einzufahren, möchte man überhaupt noch die theoretischen Chancen auf den Klassenerhalt wahren. Wenn man davon ausgeht, dass der zwölfte Platz am Ende für den Klassenerhalt reichen wird – inne hat diesen derzeit der SV Oberachern – dann sind es immer noch zwölf Punkte Rückstand für die Mannschaft von Holger Traub. Und, ohne den Spielverderber bei all der Normannen-​Freude über den zweiten Saisonsieg geben zu wollen: Dem mit sechs mickrigen Punkten und einem desaströsen Torverhältnis von nunausgestatteten Friedrichstal sind drei riesengroße Chancen zum Torerfolg gestattet worden. Einzig dem Unvermögen des Gegners war es somit geschuldet, dass Schlussmann Yannick Ellermann nicht hinter sich greifen musste.Zumindest haben die Spieler gezeigt, dass ihnen die unnötige Baustelle, die der FCN mit der überraschenden Entlassung des Sportlichen Leiters Andrea Aiello in der vergangenen Woche eröffnet hat, nichts auszumachen scheint. Die Spieler von Holger Traub müssen aber gleich am kommenden Wochenende nachlegen, vor allem, weil es bei der Neckarsulmer Sport-​Union gegen einen Gegner geht, der mit neun Punkten Vorsprung noch am nächsten dran ist.

