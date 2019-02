Sport | Dienstag, 26. Februar 2019 Dienstag, 26. Februar 2019

Public Viewing: Degenfelder schreien die deutschen Skispringerinnen zu Gold

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Lämmerhirt

Während sich in Schwäbisch Gmünd die Leute daran erfreut haben, dass die ersten Eisdielen Ende Februar bei sonnigen 20 Grad schon wieder geöffnet haben, ist es in Degenfeld fast wie bestellt gewesen: an den Hängen zeigten sich noch die letzten Schneedecken, die Atmosphäre beim Public Viewing in der Kalte-​Feld-​Halle war somit gegeben.

Da das berühmteste Kind des SC Degenfeld, die Waldstetterin Carina Vogt, bei der Nordischen Skisprung-​WM im österreichischen Seefeld ebenfalls wieder am Start war, hatte SCD-​Vorsitzender Frank Ziegler kurzerhand beschlossen, wieder ein Public-​Viewing zu veranstalten. „Wir wussten aber zunächst nicht, ob wir es beim Einzel– oder Teamspringen machen sollten. Da wir beim Teamspringen aber durchaus mehr Chancen auf eine Medaille haben, haben wir uns dann dazu entschlossen“, sagte Ziegler am Rande der Veranstaltung – und wurde am Ende mit der Goldmedaille der Frauen bestätigt. Natürlich hatte man seitens der Degenfelder gehofft, dass auch Anna Rupprecht, die zweite Springerin des SCD, mitspringen würde – dem war jedoch nicht so. Zudem sei die Halle an diesem Tag frei gewesen, das war auch ein guter Grund für Ziegler und sein Team, das Public Viewing zu veranstalten. Ziegler war übrigens schon vor dem Springen überzeugt davon, dass die deutschen Frauen eine Medaille holen würden.





Einen ausführlichen Bericht zum Public Viewing und natürlich auch über das Springen selbst lesen Sie in der Mittwochsausgabe der Rems-​Zeitung. Dazu haben wir ein Video auf unserer Facebook-​Präsenz eingestellt.



Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

