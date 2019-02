Sport | Sonntag, 03. Februar 2019 Sonntag, 03. Februar 2019

TSB Gmünd: Niederlage gegen Heiningen — Tabellenführung futsch

Foto: Archiv

Im Topspiel der Handball-​Württembergliga hat der TSB Gmünd sich am Ende dem Zweiten, dem TSV Heiningen, mit 29 : 32 ( 12 : 16 ) geschlagen geben müssen. Der direkte Vergleich geht damit in dieser Saison an die Gäste – und die Tabellenführung ist nun erst einmal futsch für die Gmünder.

Am Ende waren sich die Beteiligten aber auch einig, dass sich die Heininger diesen Sieg redlich verdient hatten, zeigten sie doch über den Großteil der 60 Minuten einfach wesentlich mehr Biss als die Hausherren – und das vor rund 1000 Zuschauern in der Großsporthalle in Schwäbisch Gmünd.





„Im Endeffekt haben wir mehr Fehler gemacht als Heiningen und hatten auch bis zum Schluss nicht den richtigen Zugriff auf das Spiel. Natürlich sind wir jetzt enttäuscht, aber es sind noch zehn Spiele und wir habenPunkte, darauf sind wir stolz“, sagte TSB-​Trainer Stefan Klaus nach der Partie.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 39 Sekunden.