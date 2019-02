Sport | Donnerstag, 07. Februar 2019 Donnerstag, 07. Februar 2019

1 . Offene Gmünder Dartmeisterschaften: Es wird viel mehr, als nur ein Turnier

Bilder/​Grafiken: Archiv/​RZ

Zwei Wochen sind es noch bis zum Anmeldeschluss zur Premiere der „ 1 . Offenen Gmünder Dartmeisterschaften“, die von der Rems-​Zeitung und dem Dartclub Over the Tops präsentiert wird.

Alles rund um die „ 1 . Offenen Gmünder Dartmeisterschaften“:

2019

Am. März abUhr dann steigt die Premiere im Lokal Fenschderle in Göggingen, bei derProzent der Erlöse einem guten Zweck zukommen werden. Und dieser ist bereits bekannt. Walter Weber, Bürgermeister von Göggingen sowie sein Pendant aus Leinzell, Ralph Leischner, haben sich eine Einrichtung aussuchen dürfen. Profitieren werden bei dieser Premiere der Gemeindekindergarten in Göggingen, das „Abenteuerland“ sowie die Grundschule in Leinzell. Beide Einrichtungen werden aber nicht etwa die Beine hochlegen – im Gegenteil: vonbisUhr etwa verkaufen Eltern und Lehrer Kuchen in den Räumen des Fenschderle. Alle Einnahmen kommen ebenfalls on top auf die Spendensumme. Die Idee stammt von Jörg Pecinka selbst, Inhaber des Fenschderle und mehrfach schon als Organisator im Einsatz bei Veranstaltungen. Dazu stellt er seinen Kaffeeautomaten zur Verfügung. Es soll eine Veranstaltung werden, die weit über die sportlichen Anreize des Darts hinaus geht, die Leute sollen sich vor Ort wohl fühlen – und der Kaffee– und Kuchenverkauf ist schon einmal ein gemütlicher Einstieg in die Veranstaltung.Nach der Begrüßung durch die Verantwortlichen und einiger Worte der anwesenden Politiker, werden diese Stadtmeisterschaften durch ein Einlagespiel zwischen den Bürgermeistern Leischner und Walter sowie Klaus Arnholdt, Leiter des Amts für Bildung und Sport, eröffnet. Hier können die Herren aus der Politik beweisen, was sie am Pfeil draufhaben, wobei natürlich der Spaß im Vordergrund stehen wird. Während der Gruppenphase bei den Dartmeisterschaften wird speziell ein Dartautomat für etwaige Spiele, beispielsweise „Highscore“ oder „Bulls Eye“ treffen aufgestellt . Hier geht es dann ebenfalls wieder um das beste Ergebnis, der Sieger bekommt neben einem Pokal die Hälfte der Summe, die andere Hälfte kommt dann ebenfalls wieder in den Spendentopf. Dazu ist es den Verantwortlichen gelungen, den Leinzeller Filmemacher Atilla Caliskan und seinen Kompagnon Fahri Sezen für die Veranstaltung zu gewinnen. Er wird den kompletten Tag vor Ort sein und so einen kompletten Film zu dieser Premiere drehen. „Ich finde es toll, dass ein Großteil dem guten Zweck zur Verfügung gestellt wird. Da filme ich dann doch gerne“, so Caliskan.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 133 Sekunden.