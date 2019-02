Sport | Freitag, 08. Februar 2019 Freitag, 08. Februar 2019

Spiel der WSG ALLOWA ist abgesagt

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Das für Samstag um 19 . 30 Uhr geplante Heimspiel der WSG ALLOWA ist seitens der Gäste kurzfristig abgesagt worden. Für die Frauen aus Alfdorf/​Lorch und Waldhausen wäre es in der Handball-​Landesliga gegen Nedingen/​Tuttlingen/​Wurmlingen gegangen. Am Freitagmittag ging die Meldung der Spielabsage bei uns in der Redaktion ein.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 12 Sekunden.