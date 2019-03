Sport | Samstag, 02. März 2019 Samstag, 02. März 2019

FCH unterliegt seinem Angstgegner Jahn Regensburg

Jede Serie reißt einmal — so auch die des Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim. Nach zehn ungeschlagenen Pflichtspielen nacheinander, wettbewerbsübergreifend, hat die Mannschaft von Frank Schmidt gegen seinen Angstgegner Jahn Regensburg daheim mit 1 : 2 ( 0 : 1 ) verloren. „Unterm Strich ist es ein verdienter Sieg, wenn das Spiel auch Phasen hatte, in denen es in die andere Richtung hätte laufen können“, räumte nach der Partie auch Schmidt ein.

Damit lassen die Heidenheimer in der Spitzengruppe etwas abreißen, bleiben aber noch in Schlagdistanz. Als alle dachten, es ginge mit 0 : 0 in die Pause, unterlief Robert Andrich ein haarsträubender Fehler, den die Regensburger in Person von Marco Grüttner prompt nutzen konnten ( 43 .). Als dann in der zweiten Halbzeit wiederum alle dachten, nach dem schönen Freistoßtreffer von FCH-​Kapitän Marc Schnatterer (Foto) zum 1 : 1 -Ausgleich ( 50 .) würde es nun in Richtung der Heimelf laufen, täuschten sich wieder alle. Regensburg zeigte sich unbeeindruckt und ging nur wenig später durch Sargis Adamyan erneut in Führung ( 58 .). In der Folge probierte der FCH zwar viel, doch die klareren Chancen hatten die Gäste, die es gleich mehrmals versäumten, den Deckel auf die Partie zu machen. In der Liga ist es gegen den Jahn nun bereits die vierte Niederlage in Serie für Heidenheim, das einen neuen Angstgegner zu haben scheint.







