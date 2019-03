Sport | Mittwoch, 27. März 2019 Mittwoch, 27. März 2019

Glück und Kolb verlängern bei Normannia Gmünd

Galerie (1 Bild)

Archivfoto: Zimmermann

Stephan Fichter, Kapitän und seit kurzem auch Teammanager des Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd, hat die nächsten Grundpfeiler in das künftige Normannia-​Fundament eingerammt. Daniel Glück und Fabian Kolb haben beim FCN verlängert.

FCN

1

79

29

2009

10

19

300

2015

16

22

90

Derzeit verletzt hofft Kolb, diese Woche das Training wieder aufnehmen zu können. Auch Fichter ist froh, dass Kolb den vielfachen Anfragen Absagen erteilt und sich wieder für die Normannia entschieden hat: „Fabian bringt in der Kombination aus Körpergröße, Geschwindigkeit, Mentalität und Verantwortlichkeit Merkmale für das Außenbahnspiel mit, die der Normannia guttun. Er ist ein bodenständiger Typ“, so der Teammanager.

Daniel Glück entschied für sich, für zwei weitere Jahre demdie Treue zu halten, Fabian Kolb verlängerte für ein Jahr. „Er ist in der Abwehr variabel einsetzbar und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch hinten links oder rechts agieren“, freut sich Fichter über die Verlängerung mit Daniel Glück. DerMeter große undJahre alte Abwehrspieler gehört zu den dienstältesten Spielern beim Schwerzer-​Klub. Er kam zur Saison/​als-​Jähriger vom SV Fellbach zur Normannia in die Oberliga, damals zu Trainer Lothar Mattner. Zwischenzeitlich hat Glück in knappSpielen (vier Jahre Oberliga und sechs Jahre Verbandsliga) bewiesen, dass er ein sehr vielseitiger und kompromissloser Defensivspieler ist, der enorm viel Erfahrung mitbringt und auch künftig der Normannia weiterhelfen wird. Ebenfalls im Schwerzer bleibt Fabian Kolb, der nach der Saison/​von den A-​Junioren der Normannen in die erste Mannschaft wechselte und als A-​Junior schon seine ersten Einsatzzeiten in der Verbandsliga aufweisen konnte. Zwischenzeitlich ist der kleine Flügelflitzer kaum noch aus der Normannia-​Elf wegzudenken, hat er doch bereits mit seinenJahrenPflichtspiele in der Verbands– und der Oberliga auf seinem Konto.„Fabian bringt in der Kombination aus Körpergröße, Geschwindigkeit, Mentalität und Verantwortlichkeit Merkmale für das Außenbahnspiel mit, die der Normannia guttun.“Stephan Fichter

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal?

Homepage ∞ schauorte zwischen Wald und Alb

Timo Lämmerhirt

1 Minute 18 Sekunden Lesedauer

161 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 56