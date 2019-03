Kampfsport-​Großereignis in der Gmünder Großsporthalle

Sport | Mittwoch, 27. März 2019 Mittwoch, 27. März 2019

Giuseppe de Mitri ist 50 Jahre alt, Inhaber des Kickbox-​Centers DMG in Schorndorf sowie neunfacher Weltmeister. Acht Mal im Kickboxen, ein Mal im Karate. Erst kürzlich hat er die Prüfung zum weißen Gürtel (erste Stufe) im Karate absolviert. Erfolgreich, versteht sich. „Seit zwei Jahren kämpfe ich nicht mehr, aber mich juckt es immer noch“, sagt er lachend.

Da das Kickboxen aus dem Karate kommt und der gebürtige Italiener in dieser Sportart bereits den vierten Dan hat, durfte er bei der Karate-​Weltmeisterschaft teilnehmen – und gewann sie dann. „Vielleicht hatte ich als Kickbox-​Weltmeister einen Bonus. Es war immer mein Traum, Weltmeister zu werden, aber dann wollte ich immer mehr. Irgendwann hat meine Frau Alina gesagt: Jetzt hörst du aber mal auf“, so de Mitri. 2003 hat er seine Kickbox-​Schule in Schorndorf gegründet, die baden-​württembergischen Meisterschaften in diesem Jahr sind bereits die zehnten, die er veranstaltet. Die ersten Meisterschaften, so erinnert sich de Mitri, konnte er noch in seiner Schule ausrichten. „Da waren 25 Teilnehmer dabei. Als wir angefangen haben, da waren wir auch schon wieder fertig, das ging ratzfatz.“ Doch die Meisterschaften sind immer weiter gewachsen – und so ist man irgendwann in die Winterbacher Sporthalle umgesiedelt. Mittlerweile ist aber selbst diese Halle zu klein – und so finden diese Meisterschaften nun erstmals in der Großsporthalle in Schwäbisch Gmünd statt. De Mitri ist mit Gerold Bauer befreundet, dem Vorsitzendem des BSC Wetzgau. Bauer hatte im vergangenen Jahr die World-​Games nach Gmünd geholt. Diese Riesenveranstaltung war ein voller Erfolg. De Mitri, der Bauer und sein Team damals unterstützt hatte, war beeindruckt und so entstand erstmals der Gedanke, die Meisterschaften doch in Schwäbisch Gmünd austragen zu können. „Wir haben die Schorndorfer in den vergangenen Jahren immer schon als Kampfrichter in Winterbach unterstützt und bei den World-​Games festgestellt, dass dieses Turnier doch durchaus auch in Schwäbisch Gmünd ausgetragen werden könnte“, sagt Bauer. Zudem setzt Bauer, selbst jahrzehntelang Kampfsportler, sich ohnehin für die Kämpferszene ein, besonders in der Region. „Wir möchten die Kampfkünste ins rechte Licht rücken, denn uns gibt es hier, wir leisten hier gute Arbeit. In Gmünd geschieht dies mittlerweile auf sehr hohem Niveau“, sagt Bauer, der mit seinem Verein lokaler Ausrichter ist. Die Veranstaltung am kommenden Samstag wird das größte Kickbox-​Turnier Deutschlands werden. Über 1000 Sportler werden erwartet, über 1400 Starts wird es geben, da einige Athleten mehrfach starten werden.





