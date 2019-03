Kultur | Mittwoch, 06. März 2019 Mittwoch, 06. März 2019

Ausstellung des Malers und Grafikers Otto Eberle

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Über 60 Arbeiten aus allen Schaffensphasen des Malers und Grafikers Otto Eberle werden ab kommendem Sonntag im Museum im Prediger zu sehen sein, darunter Ölbilder, Aquarelle, Tusche– und Bleistiftzeichnungen, Studienentwürfe für Kirchenfenster sowie Mosaike, Bleiglasfenster und eine Kleinplastik.

Dass Otto Eberle am. April seinen. Geburtstag gefeiert hätte, ist ein Grund für die Ausstellung. Anlass war aber auch eine Schenkung aus dem Nachlass Eberles, die dem Museum im Prediger übergeben wurde.Gemeinsam mit jenem Bestand, der sich bereits in Museumsbesitz befand, und ergänzt durch private Leihgaben sind es nun mehr alsWerke, die ab Sonntag im. Obergeschoss des Museums zu sehen sein werden. Über den Künstler und den Aufbau der Ausstellung berichtet die Rems-​Zeitung in der Donnerstagausgabe.

