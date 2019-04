Sport | Montag, 01. April 2019 Montag, 01. April 2019

Di Maggio folgt beim TV Heuchlingen auf Tobias Berreth

Unabhängig der aktuell sportlich kritischen Situation in der Fußball-​Bezirksliga wird Tobias Berreth sein Traineramt beim TV Heuchlingen zum Ende der Saison 2018 /​ 19 niederlegen.

Berreth, der seit Beginn der Saison/​den TV Heuchlingen trainiert und in seiner Debütsaison direkt die Meisterschaft in der Kreisliga A und den damit verbundenen Wiederaufstieg in die Bezirksliga feiern konnte, tritt aus persönlichen Gründen von seinem Amt zum Saisonende zurück. Nach langen Jahren als aktiver Spieler und Trainer möchte Berreth eine Pause vom Fußballgeschäft einlegen.Der TV Heuchlingen bedankt sich bei Tobias Berreth und seinem Co-​Trainer Martin Malysa für die gute Arbeit und hofft die gemeinsame Zeit mit dem Klassenerhalt erfolgreich zu Ende bringen zu können.Ein alter BekannterAls neuen Mann an der Seitenlinie freut man sich, einen alten Bekannten in Heuchlingen wieder begrüßen zu dürfen. Daniel Di Maggio, der lange Jahre aktiv in Heuchlingen die Fußballschuhe schnürte und aktuell noch den SV Göggingen trainiert, wird das Traineramt ligaunabhängig übernehmen. Mit Di Maggio, der den TV Heuchlingen als „Herzensangelegenheit“ bezeichnet, hofft man, den eingeschlagenen Weg mit jungen Spielern erfolgreich weiter gestalten zu können.Wie bereits bekannt, wird auch Markus Waibel als aktueller Spielertrainer der zweiten Mannschaft den Verein zum Saisonende verlassen und das Traineramt beim Nachbarn aus Schechingen übernehmen. In diesem Sinne möchte sich der TV Heuchlingen ebenfalls bei Markus Waibel für die langjährige erfolgreiche Zeit als Spieler und Spielertrainer bedanken und ihm in seiner weiteren Trainerlaufbahn viel Erfolg wünschen. Die zweite Mannschaft wird zur neuen Saison von Manuel Krötz und Pascal Waibel betreut werden.

