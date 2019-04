Sport | Dienstag, 02. April 2019 Dienstag, 02. April 2019

Der FCH bei den Bayern: Lieber Herz in der Hand als Bus im Tor

An diesem Mittwoch ( 18 . 30 Uhr) tritt Fußball-​Zweitligist 1 . FC Heidenheim im Viertelfinale des DFB –Pokals beim Deutschen Rekordmeister Bayern München an. Während Fußball-​Deutschland nur darüber diskutiert, wie hoch der Bayern-​Sieg ausfallen wird, gehen die Heidenheimer möglichst fokussiert in dieses K.o.-Duell.

Zwar haben die Heidenheimer in den vergangenen rund fünf Jahren, in denen sie nun schon im Fußall-​Unterhaus spielen, schon so manches Fußball-​Highlight erlebt, das Spiel gegen den derzeit Zweitplatzierten der Fußball-​Bundesliga stellt aber wohl vieles Dagewesene in den Schatten. Das zeigt auch das Faninteresse: Über 7000 Tickets aus dem Gästekontingent sind bereits vergriffen, Pressesprecher Markus Gamm geht aber davon aus, dass rund 10 000 Heidenheimer Fans in der Allianz-​Arena sein werden. Die aktive Fanszene der Heidenheimer hat zum Motto: „Alle in blau nach München!“ aufgerufen. Blöd nur, dass der FC Bayern in Rot antreten wird, Schlussmann Sven Ulreich, der ziemlich sicher den angeschlagenen Manuel Neuer im Tor vertreten wird, blau tragen wird. „Wir hoffen, ähnlich wie damals in Stuttgart, einen geschlossen blauen Gästeblock zu haben. Die Mannschaft ist jedoch dazu gezwungen, in weiß antreten zu müssen“, bestätigt Gamm.









FCH-​Trainer Frank Schmidt









Dass das Spiel etwas Besonderes ist, zeigt auch die Tatsache, dass Frank Schmidt aus einem vollen Kader schöpfen kann und diesmal tatsächlich die Qual der Wahl hat. „Wie nicht anders zu erwarten bei solch einem Spiel: Es sind alle Mann an Bord“, sagt der FCH-​Übungsleiter schmunzelnd. Einen kleinen Schreckmoment hat es dann aber doch noch in der Montagseinheit gegeben. Nikola Dovedan verletzte sich am Sprunggelenk, doch sein Trainer denkt, dass er dennoch mit ihm planen kann.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in unserer Mittwochsausgabe. Vom Spiel selbst werden Sie im Laufe des Tages über unsere Facebook-​Präsenz und natürlich an dieser Stelle auf dem Laufenden gehalten, die RZ wird in der Allianz-​Arena vor Ort sein.



