Sport | Donnerstag, 04. April 2019 Donnerstag, 04. April 2019

1 . FC Heidenheim: Haarscharf an der Sensation vorbei

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Lämmerhirt/​Lonardoni

Ganz Fußball-​Deutschland hatte im Vorfeld gerätselt, wie hoch der Deutsche Rekordmeister FC Bayern München wohl den Tabellensechsten der 2 . Liga, den 1 . FC Heidenheim, besiegen würde. Ganz Fußball-​Deutschland ist eines Besseren belehrt worden nach diesem 5 : 4 ( 1 : 2 ) in der Münchner Allianz-​Arena im DFB –Pokal-​Viertelfinale.

10

000

12

15

Einem Münchner im Trikot des FCH wird dieser Abend definitiv in Erinnerung bleiben: Robert Glatzel glich zum 1 : 1 ( 26 .) aus, sein i-​Tüpfelchen setzte er jedoch erst im zweiten Durchgang. Als Marc Schnatterer dann nach Griesbeck-​Vorlage zum 2 : 1 für den Zweitligisten traf ( 39 .), wurde es still in der Allianz-​Arena. Nur nicht im Gästeblock, da skandierten 10 000 in Blau gekleidete den Klassiker: „Zieht den Bayern die Lederhosen aus!“





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in unserer Donnerstagsausgabe, außerdem werden wir auch in der Freitagsausgabe auf diesen außergewöhnlichen Abend eingehen. Ebenfalls gibt es einen Kommentar sowie natürlich die Stimmen zur Partie. Auf unserer Facebook-​Präsenz haben wir noch etliche Videos eingestellt.



Die Partie bei Bayern München hatte einen hohen Stellenwert für den Zweitligisten von der Brenz, sowohl für die Spieler als auch die Fanszene.Fans waren mitgereist zu dieser Partie, die wohl niemand, der sie gesehen hat, jemals wieder vergessen wird. „Das war schon das größte Spiel unserer Vereinsgeschichte“, gab Holger Sanwald, Aufsichtsratsvorsitzender des FCH, unumwunden zu.Zunächst war es so, wie man es erwartet hatte. Leon Goretzka köpfte nach einer Ecke recht unbehelligt zur frühen Führung ein (. Minute). Doch fast im Gegenzug foulte Niklas Süle den aufgerückten Sebastian Griesbeck. Schiedsrichter Guido Winkmann zückte die Gelbe Karte, bekam aber einen Hinweis aus Köln, vom Videoschiedsrichter. Daraufhin verwies er Süle mit Rot des Feldes (.). Den folgenden Freistoß zirkelte FCH-​Kapitän Marc Schnatterer an das Lattenkreuz – ein Schuss, der ein unglaubliches Spiel einleiten sollte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

1 Minute 16 Sekunden Lesedauer

25 Aufrufe

6 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 68