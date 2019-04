Sport | Donnerstag, 04. April 2019 Donnerstag, 04. April 2019

Kommentar: Und am Ende gewinnen immer die Bayern

Unser Redakteur Timo Lämmerhirt hat sich die Partie zwischen Bayern München und dem 1 . FC Heidenheim live vor Ort in der Münchner Allianz-​Arena angeschaut — und auch ihn hat diese Partie gefesselt. Aus unterschiedlichen Gründen. Ein Kommentar.

Fußballherz, was willst du mehr? So sagt man gemeinhin nach tollen Fußballspielen, schönen Szenen oder außergewöhnlichen Augenblicken in dieser Sportart. Diese Aussage würde der Partie zwischen Bayern München und demHeidenheim aber nicht im leisesten gerecht werden. Es war schön zu sehen, dass es im Fußball doch nicht immer so läuft wie man es sich vorstellt, wenngleich auch diesmal wieder die Bayern am Ende gewonnen haben, um an ein Zitat von Gary Lineker (etwas abgewandelt) zu erinnern. Wenn es ein Spiel gibt, in dem es tatsächlich zwei Sieger gibt, dann ist es diese Partie gewesen. Die Bayern freuen sich über den Einzug ins Pokalhalbfinale und vom FCH wird man nicht mehr so schnell vom Provinzklub sprechen. Dazu wird man den Bayern so schnell nicht mehr Spaziergänge im eigenen Stadion prognostizieren, so viel ist sicher. Und dieses Spiel hat auch gezeigt, dass der Pokal tatsächlich seine eigenen Gesetze zu haben scheint, Underdogs gibt es nur auf dem Papier. Die Heidenheimer machen schon seit einem Dreivierteljahr Werbung in eigener Sache, nämlich mit einer ganz starken Saison. In der Region weiß man das längst, im Verein weiß man das längst. Nun aber, spätestens seit diesem Spiel gegen die stets polarisierenden Bayern, weiß man in ganz Deutschland, dass in der Provinz auch gute Arbeit geleistet wird. Diese Partie war Werbung für den Fußball, diese Partie war aber in erster Linie Werbung für die Mannschaft von Frank Schmidt.

