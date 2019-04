Sport | Freitag, 05. April 2019 Freitag, 05. April 2019

Tobias Klotzbücher wechselt zum TSGV Waldstetten

Während der Winterpause sind vor allem die Verantwortlichen der Teams aktiv. Von Pause gibt es keine Spur. Denn nun steht die Zeit der Kaderplanung an. Ein wichtiger und besonderer Coup ist dem Sportlichen Leiter Markus Diezi, dem Team-​Manager Manu Barth und Coach Mirko Doll vom Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten gelungen. Vom 1 . FC Germania Bargau wird ab der neuen Runde das Bargauer Urgestein Tobias Klotzbücher für die Löwen kicken. Tobias Klotzbücher ist 27 Jahre und kommt für mindestens zwei Jahre.

„Tobi ist ein torgefährlicher Offensivspieler, der sowohl im Sturm als auch auf den offensiven Außenbahnen einsetzbar ist. Er ist schnell, technisch versiert, hat ein gutes Spielverständnis. Wir denken, dass Tobi perfekt zu unserer Spielphilosophie passt und unserem Spiel weitere Torgefährlichkeit bringt“ erläutert Diezi mit großer Freude. Erfolgscoach Mirko Doll ergänzt: „Insbesondere harmoniert er vom Spielertyp her nach unserer Einschätzung perfekt mit unserm Stoßstürmer Marcel Waibel, so dass sich die beiden sicherlich sehr gut ergänzen werden.“Klotzbücher hatte im letzten Jahr eine Riesanteil daran, dass Bargau in der Landesliga geblieben ist. So hatte er immerhin zwölf Tore geschossen und viele weitere vorbereitet. So hat er zu Genüge gezeigt, dass er in der Offensive kaum zu halten ist, wenn er fit ist. Zwischen Bargau und dem TSGV herrscht ein besonders gutes Klima, so dass der Wechsel zum Lokal-​Rivalen keine süffisanten Spuren hinterlässt. Daher meint Barth mit Nachdruck: „Tobi passt natürlich perfekt zu unserer Mannschaft, insbesondere von Charakter, Mentalität und Qualität her. Er ist zweifelsohne einer der besten Offensivspieler unserer Region!“Tobi Klotzbücher selbst meint zum Wechsel: „Die Gespräche mit Markus Diezi und Mirko Doll waren von Anfang an sehr gut. Es hat sich schnell eine gute Vertrauensbasis aufgebaut. Der TSGV hat sich als Verein in den vergangenen Jahren sehr gut weiterentwickelt und verfügt über eine sehr gute Mannschaft mit hoher Qualität. Ich kenne einige Jungs dort, und freue mich riesig auf die neue Herausforderung“.Zur aktuellen Situation bei seinem Klub angesprochen, meint er voller Zuversicht: „Bis Ende dieser Saison werde ich alles geben, um mit demBargau den Klassenerhalt zu erreichen!“

