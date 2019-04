Sport | Samstag, 06. April 2019 Samstag, 06. April 2019

Minute 62 bringt Normannia Gmünd zurück

Es gibt Spiele, deren Spielverläufe nur schwer nachzuvollziehen sind, wenn man sie nicht selbst gesehen hat. So auch die Partie zwischen den beiden Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd und der TSG Backnang. Dass hier am Ende ein 2 : 2 ( 0 : 1 ) auf dem Spielberichtsbogen gestanden ist, daran konnte man nach einer absolvierten Stunde nicht im Traum dran denken, denn bis dahin hatten die Gäste wirklich alles im Griff.

FCN

29

2

0

53

FCN

62

2

2

In dieser Stunde konnte man ebensowenig glauben, dass die beiden Mannschaften nur ein Platz trennt, sich beide im Abstiegskampf befinden. Nach einer zehnminütigen Abtastphase, die allerdings durchaus rassig war, übernahm die TSG mehr und mehr das Kommando. Derverbuchte nicht eine einzige Torchance in der ersten Halbzeit, während Marinic für die Gäste traf (.). Als Varello auffür die Gäste stellte, schien die Messe für die Normannia bereits gelesen (.). Doch derkam zurück. Nach einer Flanke von Andreas Mayer krachten Felix Bauer und Backnangs Schlussmann Marcel Knauss ineinander. Der Abpraller fiel Marvin Gnaase vor die Füße, der den Anschlusstreffer markieren konnte (.). Die Backnanger konnten es nicht fassen, dass der Unparteiische Benjamin Kammerer in dieser Szene nicht abgepfiffen hatte. Nach ähnlichem Schema ist auch der zweite Gmünder Treffer gefallen. Nach der neuerlichen Mayer-​Flanke verlängerte Serkan Uygun per Kopf auf Bauer, der stark wieder Uygun bediente, der aus kurzer Distanz zumeinschieben konnte.





Den ausführlichen Bericht sowie die Stimmen lesen Sie natürlich wie immer in unserer Montagsausgabe.

