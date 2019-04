Sport | Sonntag, 07. April 2019 Sonntag, 07. April 2019

Der Nächste bitte: TSGV Waldstetten angelt sich Joshua Szenk

Nach Tobias Klotzbücher vom FC Bargau kann der Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten den nächsten Neuzugang für die neue Saison vermelden: Joshua Szenk kommt vom FC Donzdorf.

In den vergangenen Jahren waren die Verantwortlichen beim TSGV immer wieder motiviert, junge Talente aus der Region zu holen. Die eigene Philosophie ist es, nicht mit teuren Halbprofis zu agieren, sondern mit jungen Spielern eine erfolgshungrige Mannschaft mit tollem Teamspirit zu kreieren. Sowohl Aufstiegstrainer Leo Gjini als auch seinem Nachfolger Mirko Doll ist es immer wieder gelungen, diese Talente ins Team zu integrieren. Nun konnte ein weiteres Talent der Region nach Waldstetten geholt werden, der vomDonzdorf stammt. Joshua Szenk ist das Kind einer Donzdorfer Familie und beimgroß geworden. Sein Großvater Reinhold „Stops” Frömmel ist im Gmünder Raum sehr bekannt. Höchst erfolgreich agierte er bei den Handballern des TSB Gmünd als Trainer in der Oberliga in dener– under-​Jahren und war als stellvertretender Schulleiter an der Kaufmännischen Schule in Gmünd überaus beliebt. Nun zieht es seinen Enkel als Fußballer zum TSGV. Joshua Szenk istJahre alt und macht derzeit eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Der Sportliche Leiter des TSGV Waldstetten, Markus Diezi, sagt über den Neuzugang: „Joshua ist ein Linksfuß mit riesigem Potenzial, sehr zweikampfstark und ein Riesenläufer.“ Trainer Mirko Doll betont, dass der Donzdorfer flexibel in der Defensive und im Mittelfeld einsetzbar ist. Auch in Sachen Charakter und Mentalität passe er perfekt zu seiner Mannschaft. Kontinuität ist zudem anvisiert, denn Joshua Szenk wird mindestens zwei Jahre für den TSGV Waldstetten spielen.

