Sport | Sonntag, 07. April 2019 Sonntag, 07. April 2019

Normannia Gmünd und der 1 . FC Heidenheim kooperieren

Galerie (1 Bild)

Foto: FCN

Mit der gemeinsamen Zielsetzung, die Talente in der Region bestmöglich zu fördern, haben sich der Zweitligist 1 . FC Heidenheim und der Oberligist 1 . FC Normannia Gmünd dazu entschlossen, ab dem 1 . April eine Vereinskooperation einzugehen.

1

FC

1

FC

FCN

In den vergangenen Jahren hatten bereits zahlreiche Talente der Normannia im Nachwuchsleistungszentrum des FCH den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Ausbildung bestritten. Dies war der Anlass, dass es im vergangenen Herbst zunächst über die beiden Koordinatoren Christoph Kunze (Normannia Gmünd) und Nils Weng (Heidenheim) erstmals zu Überlegungen über eine mögliche Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich kam. In weiteren gemeinsamen Gesprächen zwischen der NLZ-​Leitung des FCH und der Jugendleitung von Normannia Gmünd wurden dann gemeinsame Ideen und Inhalte der Vereinskooperation ausgearbeitet.Neben zusammen organisierten Sichtungsmaßnahmen, Trainerfortbildungen in Theorie und Praxis und Hospitationen soll vor allem die Einführung eines Stützpunkts im Grundlagenbereich von zentraler Bedeutung sein. Dadurch sollen regionale Talente so früh wie möglich erkannt und bestmöglich ausgebildet werden. Durch diese Maßnahme erhoffen sich beide Vereine, eine größere Anzahl an begabten Fußballern zu fördern, was perspektivisch dem FCH, Normannia Gmünd sowie der ganzen Region Ostwürttemberg zu Gute kommen soll. Die Ausrichtung von Feriencamps in Gmünd und die regelmäßige Einbindung von Normannia-​Spielern in Trainings– und Fördereinheiten des FCH sind weitere wichtige Eckpunkte der Kooperation.„Ich freue mich sehr über die Kooperation“, sagt Jürgen Bastendorf. „Mit Normannia Gmünd gewinnen wir einen großen Verein mit einer sehr guten Jugendarbeit“, so der Leiter des Nachwuchsleistungszentrum des FCH. Der–Jugendleiter Thomas Buchstab erklärt: „Diese Kooperation mit dem FCH wird es uns ermöglichen, uns im Jugendbereich noch weiter zu entwickeln. Wir freuen uns über einen auch im Nachwuchsbereich professionell arbeitenden Partnerverein mit einem sehr guten Image.“

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

1 Minute 13 Sekunden Lesedauer

250 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 54