Premiere des ersten Degenfelder Schanzenlaufs geglückt

» Sonntag, 19. Mai 2019

Foto: Kessler

Es ist ein Experiment gewesen. Man wollte etwas Neues machen. Das am Ende nur 27 Athleten am „ 1 . Degenfelder Schanzenlauf“ teilgenommen haben, das stört die Verantwortlichen des SC Degenfeld und der DJK Gmünd nicht im geringsten – im Gegenteil.

Den Stadtlauf und den Alb-​Marathon wuppen die Verantwortlichen der DJK Gmünd bereits seit Jahren. Doch jetzt hat sich die DJK um Tim Schwarzkopf etwas Neues ausgedacht. Warum nicht auch mal die Skischanze in Degenfeld zweckentfremden und eine neue Laufveranstaltung ins Leben rufen? Gesagt, getan. Herausgesprungen ist die Premiere des Degenfelder Schanzenlaufs, bei der die DJK und der SC Degenfeld erstmals gemeinsamen Sache gemacht haben. Die Zusammenarbeit habe sehr gut funktioniert, so die Verantwortlichen beider Vereine unisono. Da machte es den Organisatoren auch nichts aus, dass zu dieser Premiere nur 27 Sportler gekommen sind.





Tim Schwarzkopf, DJK Schwäbisch Gmünd





400

Zum einen gab es so manche Alternativ-​Veranstaltung, zum anderen wollte man schauen, wie dieses Laufevent von der Bevölkerung angenommen wird. Tim Schwarzkopf, der die Veranstaltung mit Frank Ziegler vom SC Degenfeld organisiert hat, war zufrieden. „Für das erste Mal war das völlig okay. Bei so einer Premiere muss man ja auch immer Erfahrungswerte sammeln und das haben wir gemacht“, sagt Schwarzkopf. Es war auf jeden Fall ein Event, was es in der Region Schwäbisch Gmünd so noch nicht gegeben hat. KnappMeter ging es die steile Schanze hinauf.

Timo Lämmerhirt

