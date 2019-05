Erich Schmeckenbecher in der Lorcher Stadthalle

» Dienstag, 21. Mai 2019

„An manchen Tagen beginnen die Bilder zu leben“, heißt es in einem Lied von Erich Schmeckenbecher, der in der vollen Lorcher Stadthalle sang. Mit seinen Melodien und zum Nachdenken anregenden Texten zog er die Zuhörer in seinen Bann.

Bilder lyrischer Beschreibungen, aber auch Bilder, die wachrütteln und den Blick für Unrecht und Machtmissbrauch schärfen wollen. Als Programmpunkt für die Remstal Gartenschau, in der Stadthalle neben der Rems, hatte der „Runde Kultur Tisch Lorch“ zum Konzert „Lieder am Fluss oder was im Laufe der Jahrzehnte so alles den Bach runter ging“ geladen. Über 45 Jahre steht Erich Schmeckenbecher nun schon auf der Bühne, hat unglaublich viele Titel aufgenommen und wurde durch große Konzerte in ganz Deutschland bekannt. Ganz unerwartet erschien „Zupfgeigenhansel“-Partner“ Thomas Friz - eine Begegnung nach vielen Jahren. Und ein gemeinsamer Auftritt.

