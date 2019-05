Gmünder Kunstverein im Zappa

» Mittwoch, 22. Mai 2019

Der Gmünder Kunstverein hat sich unter dem Namen „East/​West Art Connection“ mit dem Unikom Kunstzentrum in der Oststadt und dem Kulturbetrieb Zappa in der Weststadt zusammen getan. Das neue Netzwerk zeigt in den Räumen des Zappa unter dem Titel „Zur Sonne, zur Freiheit“ am Freitag, 24 . Mai, Bilder in einer digitalen Präsentation.

Die Ausstellung ist die letzte von knapp 50 Veranstaltungen, die in einem Zeitraum zwischen März und Mai in verschiedenen Örtlichkeiten in Schwäbisch Gmünd im Rahmen der Kampagne „Für Solidarität und Vielfalt – Deine Stimme gegen Rechts“ stattfanden. Der Gmünder Kunstverein macht einen Anfang mit Bildern, analog gestaltet, fotografisch inszeniert und dokumentiert oder digital erstellt. Die Arbeiten werden nicht traditionell in einer Galerie an der Wand hängen, sondern im Club-​Ambiente projiziert.

