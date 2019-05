Literaturreihe wortReich: Trüffel in der Provinz

Es war der elfte Fall von Inspektor Bruno, dem Dorfpolizisten aus dem Perigord, den Martin Walker spannend und schmackhaft präsentierte. Neben den Feinheiten der französischen Küche zieht sich ein feingesponnener Faden kriminalistischer Ermittlungen durch seine Geschichte.

Man hätte sich einen wärmeren Frühlingsabend im Remspark wünschen können, als der schottische Autor und Journalist Martin Walker auf Einladung der Buchhandlung Fiehn in der wortReich-​Reihe seinen neuesten Fall mit Inspektor Bruno vorstellte. Während er seine Passagen auf englisch las, ließ Ralf Büttner die vielen Zuhörer in deutsch an der Handlung teilhaben. Sie kamen auf ihre Kosten.





