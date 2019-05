Ernste Bilder: Dieter Nuhrs andere Seite

» Donnerstag, 09. Mai 2019

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rw, Dieter Nuhr

Dieter Nuhr füllt Säle, seine Bühnenprogramme und Fernsehsendungen kennen Millionen. Kaum bekannt ist: Dieter Nuhr ist auch ein ausgezeichneter Fotograf. Seine Bilder offenbaren seine andere Seite. Ironie gedeiht auf dem Boden der Ernsthaftigkeit.

59

1981

1985

1986

Seit drei Jahren hat er einen Galeristen, den man in Schwäbisch Gmünd gut kennt: Matthias Küper, der im selben Jahr, in dem Nuhr als Kabarettist begann, seine Postergalerie „New Yorker“ im Gmünder Milchgässle eröffnete. Später und bis 2003 wurde „Der Gmünder“ im Freudental daraus. Heute betreibt Küper Galerien in Stuttgart und Peking. Durch Küpers Vermittlung kam die Nuhr-​Ausstellung im Prediger zustande und das Museum zu einem Gartenschau-​Glanzlicht.





Über Nuhrs Fotos schreibt die RZ vom 9 . Mai.



Dieter Nuhr () studierte an der Essener Folkwang-​Hochschule vonbisKunst mit Abschluss für das Lehramt, bevor erseine Karriere als Kabarettist begann. Zugleich arbeitet er aber bis heute auch bildkünstlerisch: Zunächst als Maler tätig, wandte er sich in den vergangenen Jahren vor allem der konzeptuellen Fotografie zu. Inzwischen haben es seine Bilder in die Museen geschafft.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Reinhard Wagenblast

43 Sekunden Lesedauer

540 Aufrufe

20 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 73