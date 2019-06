Waldstetter Percussionisten bereiten sich vor

Galerie (1 Bild)

Foto: msw

Höchste Betriebsamkeit herrscht dieser Tage im Bürgerhaus der Musikschule Waldstetten, wo „drei Musketiere“ am Schlagzeug sich optimal auf das Finale des 56 . Bundeswettbewerbes vorbereiten.

Dienstag, 04. Juni 2019

Reinhard Wagenblast

30 Sekunden Lesedauer



Ohne Zweifel, der Bundesentscheid des bedeutendsten musikalischen Jugendwettbewerbes ist immer der Höhepunkt der jährlichen Aktivitäten. Kaum ist es acht Wochen her, dass der SWR Baden-​Württemberg die Reportage über die kulturellen Aktivitäten in Waldstetten ausgestrahlt hat und die jungen Schlagzeuger mit ihren rekordverdächtigen Teilnahmen und Aktiviäten porträtiert worden sind - schon wird der Einstieg in die Bundesspitze vorbereitet.

Die RZ vom 5 . Juni stellt die Schlagzeuger vor.



Bereits zwei Stufen mit dem Regional– und dem Landeswettbewerb sind gemeistert. Für Dylan Hedrich (Waldstetten), Moritz Fischer (Göggingen) und Philipp Kühn (Bettringen) geht es jetzt in die Endphase.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

189 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 64