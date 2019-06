Gmünder Kunstverein: Detlef Waschkaus Stadtlandschaften

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rw

Der Malgrund mutet rustikal und nach Baustelle an, das Abgebildete sieht nach filigraner Komposition aus: Detlef Waschkaus Metropolen-​Bilder verbinden das Rohe mit dem ganz und gar Verfeinerten.

Freitag, 07. Juni 2019

Reinhard Wagenblast

29 Sekunden Lesedauer



In den Städten kommt alles zusammen, jeder Gegensatz. Davon scheinen die Werke des in Berlin lebenden Malers und Bildhauers Detlef Waschkau ( 58 ) zu sprechen. Und je größer die Stadt, desto härter brechen die Kontraste über die Bewohner herein. Nein, so ist es nicht, auch nicht in den Bildern dieses Künstlers. Es sind eher Partituren des großstädtischen Lebens, eher Reliefs, die man genüsslich lesen kann. In der Galerie des Gmünder Kunstvereins im Kornhaus, Dauer bis 4 . August.







Die Rems-​Zeitung bespricht die Ausstellung in der Ausgabe vom 8 . Juni.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

99 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 81