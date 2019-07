John Rutter ist Preisträger des EKM-​Preises 2019

Allein schon die Darbietung durch den Chamber Choir of Europe verlieh dem Abend im Münster eine überaus festliche Note. Ganz wie es John Rutter, dem Träger des diesjährigen EKM –Preises gebührt, hatte Nicol Matt viele vokale Kostbarkeiten und ein neues Werk von Rutter zusammengestellt. Dieser zeigte sich bei der Übergabe des Preises durch Oberbürgermeister Richard Arnold sichtlich gerührt.

Freitag, 19. Juli 2019

Nicole Beuther

Die Laudatio auf den Preisträger hielt am Donnerstagabend Prof. Reiner Schuhenn aus Köln, der zu den gefragten deutschen Chorleitern gehört. Er bezeichnete es als eine große Ehre, auf einen der bedeutendsten Vertreter der Chormusik der Gegenwart die Laudatio halten zu dürfen.





Was Schuhenn in seiner Laudatio alles hervorhob, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



