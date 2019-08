Reportage der Woche: Eisstockschießen

Das Eisstockschießen, in diesem Fall einfach das Stockschießen, wird immer mehr zur Sommersportart. Auch in Leinzell gibt es einen Verein (ESC), in dem rund zwei Dutzend Begeisterte dieser Sportart nachgehen. Allerdings nicht auf Eis, sondern auf zwei Bahnen aus Betonpflastersteinen. Auf der einen geht’s rauf, auf der anderen runter. Wir haben die Freizeitsportler besucht.

Aus nur etwaMitgliedern besteht der Verein, den es seit überJahren gibt, und am Leinzeller Sportplatz zwei Bahnen in Eigenregie erstellt hat. Trainiert wird jeden Dienstag, wobei man sich über neue Interessierte mächtig freuen würde. Denn auch hier fehlt es an Nachwuchs. Die Ausrüstung, also der Stock und die Scheiben, können gestellt werden. Wer sich für diese — auch unterhaltsame — Sportart interessiert, sollte am Samstag die Reportage in der Rems-​Zeitung lesen.

