Letzte Chance für Leinzeller Dorfauto

Foto: privat

Eigentlich hat die Gemeinde Leinzell ein Dorfauto, mit dem Fahrdienste angeboten werde. Die Zahl der Nutzer und Fahrer ist allerdings gering.

Freitag, 26. April 2024

Sarah Fleischer

Warum das Auto so wenig genutzt wird und wie es nun damit weitergehen soll, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Zwei Mal habe man im Amtsblatt Aufrufe geschaltet, wer denn bereit wäre, sich ehrenamtlich als Fahrer für’s Dorfauto zu engagieren, berichtete Bürgermeister Marc Schäffler. Leider sei die Rückmeldung sehr gering gewesen. Auch die Zahl der Menschen, die das Auto, beziehungsweise die Fahrdienst in Anspruch nimmt, sei überschaubar. Daher stellte sich dem Gemeinderat die Frage, ob man den Vertrag für das Auto, das über Car-​Sharing läuft, verlängert oder auslaufen lässt. Immerhin fallen 590 Euro Systemgebühr monatlich dafür an, 7080 Euro jährlich.

