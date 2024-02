Keine neuen Schulden für Leinzell

Nach intensiven Vorberatungen wurde in der Sitzung des Leinzeller Gemeinderats Haushalts 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 einstimmig zugestimmt. Der Flächennutzungsplan und ein Rewe-​Markt waren ebenfalls Thema der Beratung.

Was der Hausalt von Leinzell beinhaltet und wie hoch die Pro-​Kopf-​Verschuldung in diesem Jahr sein soll, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Die Sprecher von „CDU/​Bürgerlicher Wahlvorschlag“, Werner Möbius, und „SPD/​Freie Wähler“, Edgar Neumaier, dankten Kämmerer und Bürgermeister für die gute Zusammenarbeit und Transparenz, die zu einem breiten Konsens im Gemeinderat führt. Einzig die Gemeindewerke werden von der Fraktion „SPD/​Freie Wähler“ in der derzeitigen Form abgelehnt; die Fraktion wünscht sich eine grundsätzliche Diskussion darüber, welche Vorteile sich aus den Eigenbetrieben ergeben und stimmte dem Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2024 nicht zu, der bei sechs zu vier Stimmen beschlossen wurde.

