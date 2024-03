Land fördert Radweg zwischen Täferrot und Leinzell

Das Land Baden-​Württemberg unterstützt die Finanzierung des Geh– und Radwegs zwischen Täferrot und Leinzell. Die teilen die Landtagsabgeordneten Tim Bückner (CDU) und Martina Häusler (Grüne) mit.

Donnerstag, 14. März 2024

Jürgen Widmer

Welche Bedeutung der Radweg hat, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Das Land Baden-​Württemberg investiert in zahlreiche kommunale Verkehrsprojekte und unterstützt die Landkreise sowie die Städte und Gemeinden dabei, Lücken im Rad– und Fußwegenetz systematisch zu schließen. So wurde der Neu– und Ausbau des Geh– und Radwegs zwischen Täferrot und Leinzell entlang der Kreisstraße K3248 neu in das Rad– und Fußverkehrs-​Programm nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) aufgenommen.

