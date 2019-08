Heubach lädt zum New Pig Festival

Rosi vom Rosenstein ist ziemlich rund, wie es sich für ein Rockschwein gehört. Sie steht schon einige Zeit draußen zwischen Buch und Heubach und macht Werbung für ein Spektakel in der Stellung: das „New Pig Festival“.

Das „New Pig Festival“ ist nicht etwa eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Es steht seit einigen Jahren für das Nachfolgemodell des legendären „Umsonst & Draußen“ und findet am selben Ort in Heubach statt, in dem von Wald umstandenen natürlichen Amphitheater der Stellung, über welcher der Rosenstein himmelwärts ragt. Auch der Veranstalter ist derselbe geblieben: der QLTourraum des städtischen Jugendzentrums Übelmesser. Rosi vom Rosenstein besteht aus Strohballen und einigen Kilometer Draht, wirklich unübersehbar, wie sie verheißungsvoll neben dem Anhänger mit dem Werbebanner steht: Am 16 . und 17 . August, Freitag und Samstag, wird es in der Stellung schnell, wild und laut.





Die Bands beim „New Pig Festival“ stellt die RZ vom 9 . August vor.



