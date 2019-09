Ende der Rechberger Wallfahrtswoche

Fotos: Gerhard Nesper

Ganz im Zeichen der Gottesmutter Maria stand die diesjährige Wallfahrtswoche auf dem Hohenrechberg. Unter dem Thema „Maria wir rufen zu Dir – Mariengebete“ war täglich mindestens ein Gottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Maria Hohenrechberg abgehalten worden, wobei an den einzelnen Tagen je ein Mariengebet im Mittelpunkt der Predigt stand.

Gerhard Nesper

Wegen des kühlen und regnerischen Wetters war der eigentlich im Freien geplante Gottesdienst in die Kirche verlegt worden, der vom Weihbischof Thomas Maria Renz zelebriert wurde. Als Konzelebranten waren wieder die beiden Pfarrer der Seelsorgeeinheit Unterm Hohenrechberg,Horst Walter und Andreas Braun dabei, außerdem Pfarrer Richard Leiter, Pfarrer Lorenz und Pater Anthony aus Indien.Was der Weihbischof in seiner Predigt sagte, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

