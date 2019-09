Nacht der Türme und Keller

Galerie (7 Bilder)

Fotos: edk

Drei ausverkaufte Führungen waren kein schlechter Start für die Nacht der Türme und Keller. Wer das Glück hatte, eine Karte zu ergattern ging am Ende schlauer heim, als er gekommen war. Drei Führungen standen zur Wahl, und zum Feiern bot sich der hell erleuchtete Himmelsstürmer im Anschluss an.

Sonntag, 08. September 2019

Edda Eschelbach

23 Sekunden Lesedauer



9

Die Johanniskirche war der Ausgangspunkt der ersten Führung. Ein Blick über die Stadtmauer ließ noch nicht erahnen, welch weit verzweigtes Kellersystem eine uralte Bebauung der Stadt hinterlassen hatte. Was die Teilnehmer der Führungen zu sehen bekamen, erfahren Sie am. September in der Rems-​Zeitung

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

161 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 67