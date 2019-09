Container angezündet

Galerie (1 Bild)

Am Sonntagmorgen rückte gegen 2 . 45 Uhr die Gmünder Feuerwehr in die Eutighofer Straße aus. Dort hatten Unbekannte drei Altkleidercontainer angezündet. Die Feuerwehr war mit acht Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 0 71 71 /​ 35 80 entgegen.

Montag, 09. September 2019

Heinz Strohmaier

34 Sekunden Lesedauer



5

30

BMW

1000

0

71

71

35

80

GegenUhr brannte dann in der Weißensteiner Straße eine Abdeckplane, die an einemangebracht war. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen sowie zwölf Einsatzkräften an, das Feuer erlosch durch den Regen aber von selbst. Durch die Hitze entstanden Brandspuren am Pkw, der Schaden wird aufEuro beziffert. Hinweise auf Personen, die im dortigen Bereich auffielen, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon/​entgegen. Container angezündet

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

164 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 73