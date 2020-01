Queen Mania gibt zum Jubiläumsjahr von Queen ein Konzert im Stadtgarten

Foto: Reset Production

Queen war eine der erfolgreichsten Rockbands des vergangenen Jahrhunderts. Am Sonntag gibt Queen Mania ein Konzert als Hommage an Freddie Mercury im Stadtgarten. Was die Besucher erwartet.

Freitag, 17. Januar 2020

Eva-Marie Mihai

1970 wurde eine der legendärsten Rockbands aller Zeiten gegründet. Über zwei Jahrzehnte lang schuf Queen bis zum Tod von Leadsänger Freddie Mercury Hymnen für die Ewigkeit. Diese Meilensteine der Musikgeschichte können Besucher am Sonntag im Stadtgarten live und originalgetreu auf der deutschlandweiten „Forever Queen“-Tour erleben.





„The Shwo must go on“: Unter dem Motto zelebriert und feiert Queen Mania mit Frontmann Sonny Ensabella 50 Jahre Queen.









Damit setzen die vier italienischen Künstler ihre seit Jahren europaweit erfolgreiche Show Forever Queen mit ihrer Hommage an den Ausnahmekünstler Freddie Mercury fort und rocken mit unvergesslichen Kulttiteln wie „Radio Gaga“, I Want It All“, „We Are The Champions“, „Somebody To Love“ oder „We Will Rock You“ und vielem mehr die Hallen – nicht zu vergessen „Barcelona“ im Duett mit der stimmgewaltigen Sopranistin.

