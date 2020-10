Beethovens „Fidelio“ zum Saisonauftakt

Foto: Kulturamt

Seit dem Lockdown gab es im Congress-​Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd keine Kulturveranstaltungen mehr. Jetzt geht es weiter.

Donnerstag, 01. Oktober 2020

Eva-Marie Mihai

25 Sekunden Lesedauer



2020

2021

250

8

20





Wo Besucher Karten erhalten, lesen Sie am 2 . Oktober in der RZ.



Zum Saisonauftakt/​haben das Gmünder Kulturbüro und das CCS gemeinsam mit dem Theater Pforzheim alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Aufführung der einzigen Oper Beethovens im Jahr seines. Geburtstages zu realisieren: „Fidelio“ steht am Donnerstag,. Oktober, umUhr auf dem Programm. Am Pult steht der neue Generalmusikdirektor der Stadt Pforzheim, Robin Davis. Er ist erstmals in Schwäbisch Gmünd und freut sich auf das Gastspiel.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



115 Aufrufe

101 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb