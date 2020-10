Neue Sprecherin für Musikschulen

Foto: privat

Die 14 öffentlichen Musikschulen der Region Ostwürttemberg haben eine neue Sprecherin. Nach 14 Jahren gab der bisherige Sprecher, Friedemann Gramm, Leiter der Städtischen Musikschule Schwäbisch Gmünd, sein Amt ab. Monika Zimmermann, Leiterin der Musikschule in Heidenheim, wurde zur Nachfolgerin gewählt. Außerdem gab es weitere Änderungen.

Donnerstag, 08. Oktober 2020

Eva-Marie Mihai

48 Sekunden Lesedauer



Monika Zimmermann, Leiterin der Musikschule in Heidenheim, ist die neue Sprecherin der Musikschulen der Region Ostwürttemberg. Auch der Stellvertreterposten wurde neu vergeben, da Moritz von Woellwarth, Musikschule Ellwangen, ab April als neuer Akademiedirektor an die Internationale Musikschulakademie Schloss Kapfenburg wechselt. Seine Aufgaben übernimmt in Zukunft Benjamin Zierold, Leiter der Musikschule Neresheim. Die öffentlichen Musikschulen sind Mitglied im Verband Deutscher Musikschulen und dem Landesverband der Musikschulen Baden-​Württembergs. Die Musikschulregion Ostwürttemberg umfasst neun Musikschule im Ostalbkreis und fünf im Kreis Heidenheim. Dort werden jährlich 16 . 516 Schülerinnen und Schüler von 321 Lehrkräften unterrichtet. Die 14 Musikschulen arbeiten eng zusammen. Seit über 10 Jahren haben die Musikschulen einen jährlichen gemeinsamen Fortbildungstag für alle PädagogInnen der Region etabliert. Viele Musikschultage (etwa auf den Bundes– und Landesgartenschauen) und weitere Veranstaltungen haben die Musikschulen gemeinsam mit ihren zahlreichen Ensembles auf die Beine gestellt.





9

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



63 Aufrufe

193 Wörter

22 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb