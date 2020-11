Wochenende: Einmal tief Luft holen

Einatmen, ausatmen – Erwachsene machen es 20 000 Mal am Tag, ohne darüber nachzudenken. Richtig zu atmen, ist wichtig. In Zeiten von Corona noch wichtiger. Aber wie geht das? In unserer Wochenende-​Beilage am Samstag finden Sie Anleitungen und Tipps zum „richtigen Atmen“ —

Freitag, 27. November 2020

Heinz Strohmaier

41 Sekunden Lesedauer



„Wenn wir den Drang zum Einatmen spüren, ist der Sauerstoff nicht knapp. Der Körper will den pH-​Wert im Blut beibehaltenm“ sagt Michael Barczok, Lungenarzt.





Der wichtigste Atemmuskel ist das Zwerchfell unterhalb der Lunge. Wer diesen Muskel für den Ernstfall einer Lungenerkrankung stärken will, sollte Ausdauersport treiben – und viel lachen. Lungenärzte empfehlen, mindestens einmal am Tag an die frische Luft zu gehen und außer Puste zu kommen.



Um die Frage, ab wann dürfen Kinder ihren ersten Wohnungsschlüssel haben? geht es auf der Seite „Kind+Kegel“. Es ist wichtig, dass Kinder selbstständig werden. Aber ab welchem Alter kann man sie allein lassen? Was ist rechtlich erlaubt? Lesen Sie die Wochenende-​Beilage. Ein lesefreudiges Advents-​Wochenende wünscht Ihre Rems-​Zeitung



