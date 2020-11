NS-​Vergleiche bei Kundgebung gegen Corona-​Politik in Aalen

Rund 200 Teilnehmer haben am Samstag mit einem Protestzug durch die Aalener Innenstadt gegen die Corona-​Maßnahmen der Bundesregierung und der Bundesländer demonstriert. Im Anschluss sammelten sich in etwa 350 Menschen auf dem Greutplatz zu einer Kundgebung.

Sonntag, 29. November 2020

Edda Eschelbach

Während sich die Gegner der Corona-​Maßnahmen in einem Demonstrationszug durch Aalen bewegten, kamen auf dem Hof der Greutschule einige Gegendemonstranten zusammen. Zu der Gruppe, die zunächst aus etwa 70 Menschen bestand, gesellten sich nach und nach immer mehr. Sie hatten sich dort postiert, da das Ziel der Demo der Greutplatz war. Das Netzwerk für Demokratie verteilte während des Aalener Wochenmarktes Flugblätter mit dem Titel „Aalen braucht keine Querdenker, Reichsbürger und Corona-​Leugner“ und hatte einen „Dialogtisch“ aufgebaut.





Was nach dem friedlichen Demonstrationszug der Gegner der Corona-​Maßnahmen auf dem Greutplatz ablief, und wie sich die Gegendemonstranten und das Netzwerk für Demokratie positionierten, steht am 30 . November in der Rems-​Zeitung.



