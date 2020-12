Open Air 2021 im Brenzpark mit The BossHoss und Cro

Nach der durch die Corona-​Pandemie bedingten Pause findet im Sommer 2021 zum fünften Mal in Heidenheim im Brenzpark ein großes Open Air-​Wochenende statt. Am 21 . und 22 . August dürfen sich die Musikfans auf The BossHoss und Cro freuen.

2004 sattelten sieben furchtlose Musiker ihre Trucks, setzten die Stetsons auf und fuhren mit Satteltaschen voller Rock’n’Roll los, die noch ahnungslose Republik zu rocken. Boss, Hoss, Russ, Guss, Hank, Frank und Ernesto – The BossHoss – stürmten von Erfolg zu Erfolg.





der Menge Hits – so kennt fast jeder Cro. Doch da ist mehr: Cro ist längst zu einem extrem vielseitigen und experimentierfreudigen Künstler herangewachsen.







Beide treten in Heidenheim auf. Wo es Karten gibt, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



The BossHoss sind seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Musikszene. Ihre Mischung aus Country und Rock ist einzigartig. Mit ihrem aktuellen Album „Black Is Beautiful“ sind sie im Sommer auf Open Air-​Tour und kommen am Samstag,. August, umUhr auch nach Heidenheim in den Brenzpark.

